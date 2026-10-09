Primo Piano Ramos, col Sassuolo occasione importante: trovare continuità realizzativa per zittire gli scettici

Gonçalo Ramos torna a Milan con tre gol e un assist messi a segno in tre partite con il Portogallo e la speranza dei tifosi rossoneri è che il numero 9 continui con questi numeri anche con il proprio club.

Terminata finalmente questa lunghissima sosta per le nazionli è tempo di tornare a pensare al nostro caro campionato. Domenica tardo pomeriggio i rossoneri saranno ospiti di una squadra molto ostica, capace di grandi prestazioni e risultati con le big della Serie A, soprattutto davanti al proprio pubblico, ovvero il Sassuolo. Alberto Aquilani, dopo lo straordinario risultato ottenuto l'anno scorso con il Catanzaro in Serie B, sta continuando sull'onda positiva il suo lavoro con i neroverdi e per il Milan domenica sarà un banco di prova importante. Le notizie che arrivano dalle partite di Nations League e dalle amichevoli internazionali sono parecchie, alcune negative altre molto positive, ed è proprio su quest'ultime che ci concentriamo in questo pezzo.

RAMOS, DAL PORTOGALLO AL MILAN: TROVARE CONTINUITÀ REALIZZATIVA

Il Portogallo ha vissuto un grande terremoto calcistico causato dall'astio tra il ct Jorge Jesus e la leggenda Cristiano Ronaldo. Sotto questo grandissimo polverone alzato però, c'è chi, in silenzio, ne ha giovato a pieno ed ha dimostrato tutto quello che la stampa italiana ha messo in dubbio in queste tre settimane. Stiamo parlando chiaramente di Gonçalo Ramos, protagonista assoluto con la sua nazionale viste le prestazioni e i tre gol più un assist messi a segno nelle tre partite giocate da titolare. Un risultato importantissimo indubbiamente, che i tifosi rossoneri sperano possa emulare anche nelle partite del proprio club, magari a partire proprio dal match del Mapei Stadium.

SASSUOLO, L'OCCASIONE PER RAMOS PER DIRE "CI SONO ANCHE IO"

Domenica sera ci sarà la prima grande occasione per il portoghese per mandare un messaggio al campionato e ai propri tifosi che nonostante il solo gol segnato contro il Venezia sono per la stra-grande maggioranza soddisfatti delle sue prestazioni. La partita sarà di quelle toste, il Sassuolo come dicevamo in apertura è una squadra che contro le grandi del campionato si esalta, nei singoli e nel collettivo. Le varianti tattiche studiate da Amorim in questa pausa e già nell'ultima di campionato contro il Lecce che potrebbero essere messe in atto già dopodomani contro i neroverdi si spera possano giovare al numero 9 rossonero, sul quale si ha avuto la sensazione fino ad ora di non essere mai stato veramente messo in condizione di mostrare le sue capacità realizzative.