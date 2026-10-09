MN - Taiwo: "Pato un attaccante straordinario, peccato per come sia andata a finire"

L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.

Quattro partite con il Milan e quattro vittorie. Un bilancio perfetto, con il 100% di successi. Quali ricordi conserva della sua esperienza in rossonero?

"(ride, ndr) Ho ricordi bellissimi, perché mi sono trovato davvero bene. Ho avuto l’opportunità di giocare con tanti grandi campioni come Clarence Seedorf, Ibrahimovic, Robinho, Pato e Prince Boateng! E poi Filippo Inzaghi, che mi ha sorpreso a 38 anni. Ho avuto la possibilità di entrare a far parte di un club con calciatori di questo livello e di indossare la maglia del Milan".

Pato?

"Un attaccante straordinario. È un peccato vedere come sia andata a finire, considerando il talento che aveva. Pensavo che avrebbe fatto molta più strada e che non si sarebbe fermato al Milan!".