L'ex Milan Niang riparte dal Dunkerque: "I soldi? Secondari"

M'Baye Niang riparte dalla Ligue 2: ha firmato con il Dunkerque

Nuova avventura per l'ex Milan M'Baye Niang, che ha scelto il Dunkerque, in Ligue 2, per rilanciare la propria carriera dopo le ultime stagioni complicate. L'ex attaccante rossonero ha spiegato come la decisione non sia stata dettata dall'aspetto economico, ma soprattutto dalla volontà di tornare a divertirsi in campo.

"I soldi sono secondari, voglio ritrovare il piacere di giocare" ha dichiarato il classe 1994 ai canali ufficiali del club. Dopo le numerose esperienza accumalte tra Francia, Italia e altri campioni europei, Niang riparte dunque dalla Ligue 2 con un obiettivo preciso: ritrovare continuità, fiducia e quelle sensazioni che negli ultimi anni erano mancate.