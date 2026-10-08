Vieri non ha dubbi: "Milan e Juve non lotteranno per lo scudetto"

L'ex attaccante Christian Vieri ha spiegato che secondo lui Milan e Juventus non lotteranno per lo scudetto, ma solo per un piazzamento in zona Champions

Christian Vieri, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha spiegato che per lui rossoneri e bianconeri non lotteranno per lo scudetto, ma "solo" per un piazzamento in zona Champions League: "Milan e Juve da lotta scudetto o solo Champions? Buona la seconda. Ma con Gonçalo Ramos, si è visto anche con il Portogallo, il Milan finalmente, dopo anni, ha trovato un grande centravanti. Che però, come tutti i centravanti, ha bisogno di essere cercato di più. Vuoi i gol? Più palloni da giocare. Altrimenti diventa difficile dire se potrà fare bene o no".

MILAN, 29 GIORNI DI FUOCO: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Domenica 11 ottobre - Sassuolo-Milan Serie A

Giovedi 15 ottobre - Salisburgo-Milan Europa League

Domenica 18 ottobre - Milan-Atalanta Serie A

Giovedi 22 ottobre - Bournemouth-Milan Europa League

Domenica 25 ottobre - Udinese-Milan Serie A

Mercoledi 28 ottobre - Milan-Bologna Serie A

Sabato 31 ottobre - Milan-Inter Serie A

Giovedì 5 novembre - Milan-Ferencvaros Europa League

Domenica 8 novembre - Genoa-Milan Serie A