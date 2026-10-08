Ronaldinho verso l'esordio con il Ravenna: il derby col Forlì può essere la data giusta
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Si avvicina sempre di più l'esordio di Ronaldinho in Serie C con la maglia del "suo" Ravenna: ecco quando potrebbe accadere
Si avvicina sempre di più il momento dell'esordio di Ronaldinho con il Ravenna. L'ex Milan, tesserato dal club romagnolo per una speciale apparizione agonistica, potrebbe scendere in campo domenica 15 novembre alle 17.30 nel derby casalingo della formazione granata contro il Forlì.
L'obiettivo del brasiliano sarebbe anche quello di raggiungere il gol numero 300 in carriera. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma tutto sembra convergere verso quella data, destinata a trasformare il derby in uno degli eventi più attesi dell'intera stagione di Serie C.
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