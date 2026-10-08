Raducioiu racconta: "Nel 1993 Baresi chiese a Berlusconi di prendermi al Milan"

L'ex rossonero Florin Raducioiu ha raccontato che fu Franco Baresi a chiedere a Silvio Berlusconi di prenderlo nel 1993

Florin Raducioiu, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato così Franco Baresi: "Nell’estate '93 Franco andò da Berlusconi e disse: 'Abbiamo bisogno di un giocatore come Raducioiu'. Di fatto, fu lui a portarmi al Milan. Non lo dimenticherò mai. Avrei voluto esserci al suo funerale, ma ero a Mykonos con la mia famiglia e non sono riuscito a venire. Ho pianto tanto. Franco era un magnete umano: aveva un carisma che spingeva ogni giocatore a seguirlo e a stimarlo.

Un aneddoto che mi lega a Franco? Quando perdemmo a Tokyo l’Intercontinentale contro il San Paolo, quella sera io, Panucci e Ielpo andammo in un bar a bere, nonostante la delusione. A un certo punto Baresi si avvicinò e ci disse: 'Ragazzi, andiamo a vincere la Champions. State tranquilli'. E così fu".