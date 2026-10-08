News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Sassuolo-Milan: grosso dubbio per Amorim. Cambio modulo?

Domenica il Milan affronterà il Sassuolo nella sesta giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo la maxi-sosta per le nazionali, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato per dare seguito alla convincente vittoria contro il Lecce. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, con calcio d'inizio previsto per domenica 11 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida al Sassuolo di Alberto Aquilani. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek 11 Pulisic

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 22 Moreira, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Cisse-Loftus-Moreira (35-40-25), Bartesaghi-Moreira (70-30)

Indisponibili: Estupinan, Saelemaekers

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO SASSUOLO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

Al rientro dalla maxi-sosta per le nazionali, Ruben Amorim dovrà fare a meno degli infortunati Estupinan (che potrebbe comunque recuperare in extremis, ma probabilmente al massimo per la panchina) e Saelemaekers; per lui erano due titolari, quindi dovranno essere sostituiti nell'undici che affronterà dall'inizio il Sassuolo. Il modulo sarà sempre il 3-4-2-1, ma molto ibrido con la possibilità che, in fase di possesso, diventi un 4-4-2. Maignan in porta, in difesa Gila, De Winter e Pavlovic, a centrocampo Rabiot e Modric con Chukwueze e Bartesaghi sugli esterni. Davanti sicuri del posto Goncalo Ramos di punta e Pulisic trequartista, mentre per l'altro trequarti è ballottaggio aperto tra Cisse, Loftus-Cheek e Diego Moreira.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Milan-Lecce, domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it