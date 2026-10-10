Ordine rincara la dose: “Oggi riparte il circo, e ad Udine il Milan giocherà la 5ª trasferta su 8”

Franco Ordine risponde alle critiche sul calendario e sottolinea ancora una volta l’anomalia delle tante trasferte rossonere in queste prime gare.

Sul suo profilo X, il noto giornalista Franco Ordine è tornato a parlare del calendario di Serie A rispondendo alle critiche che gli sono state rivolte in quetsi giorni dopo aver sottolineato l' "anomalia" delle quattro trasferte rossonere nelle prime sei gare, che diventeranno 5 nelle prime otto con la partita di Udine. Di seguito il contenuto del suo twitt.

"Oggi riparte il circo. Nel frattempo la polemica-calendario conferma che i pisquani confondono il dato statistico con quello tecnico mentre i sepolcri imbiancati dimenticano che all’8a (Udinese-Milan) sarà raggiunta la 5a trasferta su 8. Basterebbe un po’ di intelligenza naturale".