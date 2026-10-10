Milan Primavera sconfitto dall'Atalanta, il tabellino del match
Rientro dopo la sosta amaro per il Milan Primavera, che al rientro perde la sua terza gara consecutiva. La formazione rossonera era partita bene in stagione con 7 punti nelle prime tre partite di campionato. Poi, tre sconfitte di fila: contro l'Hellas Verona, contro la Roma e oggi a Bergamo contro l'Atalanta. La Dea ha vinto 2-0, vittoria maturata grazie alla reti segnate da Ciapini e Valdivia, una per tempo. Di seguito il tabellino del match.
IL TABELLINO
ATALANTA-MILAN 2-0
ATALANTA (3-5-2): Sonzogni; Cojocariu, Bosisio, Ramaj (39'st Kane); Leandri, Pedretti (19'st Gasparello), Colombo (39'st Olivieri), Ruiz, Percassi (32'st Berrima); Perillo (32'st Fugazzola), Ciapini. A disp.: Villa; Aliprandi, Tassani; Camara, Frascolla, Martano. All.: Bosi.
MILAN (4-3-3): Catalano; Mercogliano (23'st Colombo), Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Martini (11'st Zaramella), Grassini (1'st La Mantia), Ibrahimović (25' Geroli); Anastasio, Domniței, Petrone (11'st Zanaga). A disp.: Bianchi, Calvani, Mazzeo, Vechiu; Dotta, Viana Seedorf. All.: Renna.
Arbitro: Zago di Conegliano.
Gol: 10' Ciapini (A), 3'st Ruiz (A).
Ammoniti: 11' Grassini (M), 17'st Ciapini (A).
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