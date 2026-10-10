Milan Primavera sconfitto dall'Atalanta, il tabellino del match

Il tabellino di Atalanta-Milan Primavera 2-0

Rientro dopo la sosta amaro per il Milan Primavera, che al rientro perde la sua terza gara consecutiva. La formazione rossonera era partita bene in stagione con 7 punti nelle prime tre partite di campionato. Poi, tre sconfitte di fila: contro l'Hellas Verona, contro la Roma e oggi a Bergamo contro l'Atalanta. La Dea ha vinto 2-0, vittoria maturata grazie alla reti segnate da Ciapini e Valdivia, una per tempo. Di seguito il tabellino del match.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-0

ATALANTA (3-5-2): Sonzogni; Cojocariu, Bosisio, Ramaj (39'st Kane); Leandri, Pedretti (19'st Gasparello), Colombo (39'st Olivieri), Ruiz, Percassi (32'st Berrima); Perillo (32'st Fugazzola), Ciapini. A disp.: Villa; Aliprandi, Tassani; Camara, Frascolla, Martano. All.: Bosi.

MILAN (4-3-3): Catalano; Mercogliano (23'st Colombo), Messaoudi, Cullotta, Tartaglia; Martini (11'st Zaramella), Grassini (1'st La Mantia), Ibrahimović (25' Geroli); Anastasio, Domniței, Petrone (11'st Zanaga). A disp.: Bianchi, Calvani, Mazzeo, Vechiu; Dotta, Viana Seedorf. All.: Renna.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Gol: 10' Ciapini (A), 3'st Ruiz (A).

Ammoniti: 11' Grassini (M), 17'st Ciapini (A).