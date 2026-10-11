Live MN LIVE MN - Sassuolo-Milan (0-0): partita veloce ma confusionaria, Milan poco offensivo

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11' | Prima vera azione del Milan com Ramos, bravo sul lato destro a spostarsi la palla dal fondo e a crossare in mezzo all'area di rigore, Moreira in ritardo manca l'appuntamento con la sfera

9' | Corner per il Sassuolo dopo una fase prolungata. Inizialmente era il Milan riverso in avanti, con Moreira bravo a tentare la conclusione al volo di destro, ma disinnescata dalla retroguardia neroverde. Su un ribaltamento di fronte Pavlovic in forte difficoltà su Adzic, involato verso la porta ma senza creare particolari pericoli

7' | Primo tiro della partita. Conclusione alta di Bakola dai trenta metri

3' | Subito grande pressing da parte del Sassuolo, in queste prime fasi il Milan tenta di gestire il possesso, ma con difficoltà

1' | Avvio di partita al Mapei Stadium

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Amiche e amici di MilanNews.it, buona domenica! Dopo la lunghissima pausa per gli impegni in Nazionale e in Nations League, i rossoneri allenati da mister Ruben Amorim tornano finalmente protagonisti. Tra poco, alle 18.00 la difficile e ostica trasferta sul campo del Sassuolo, da sempre squadra insidiosa per il Milan. Infatti, proprio i neroverdi sono stati imbattuti in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan, tra cui le tre più recenti: è infatti la loro serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione. Una partita che quindi non potrà essere sottovalutata per un Milan che, anche se a distanza di settimane vorrà dare continuità alla bella prova messa in evidenza a San Siro contro il Lecce nell'ultimo e precedente turno di campionato. Per non perdervi nessuna azione della gara tra Sassuolo e Milan seguite il nostro live testuale! Restate con noi!

Sasssuolo-Milan: le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim