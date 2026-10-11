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Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Gabbia. Moreira dall'inizio, Modric va in panchina

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Gabbia. Moreira dall'inizio, Modric va in panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 16:44Primo Piano
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, partita valida per la sesta giornata di Serie A.

SASSUOLO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim