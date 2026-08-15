Primo Piano Manchester United-Milan 2-4, le pagelle. Chukwu MVP, Ramos glaciale. Sorpresa Loftus, finalmente Jashari

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Le pagelle di Manchester United-Milan 2-4

Queste le pagelle di Manchester United-Milan 2-4, ultima amichevole dell'estate rossonera.

Torriani 7: bello sveglio sul tiro forte di Dorgu dopo pochi secondi, non può nulla sul colpo di testa di Maguire. Bravissimo sul rigore di Bruno Fernandes, nel post partita Marciniak gli deve almeno una birra.

Terracciano 5: ha visto Musah regalare un gol allo United e non ha voluto essere da meno. Errore difficile da spiegare, un assist al bacio per un incredulo Dorgu (dal 60’ Gila 6.5: super aggressivo, sembra divertirsi quando deve dare sfoggio della sua superiorità fisica).

De Winter 5.5: un po’ impacciato in uscita, rischia la frittata con passaggi corti un paio di volte (dal 84’ Diawara: sv).

Pavlovic 6: ci mette l’anima ma è spesso troppo pasticcione e gioca con troppa foga. È comunque un fattore positivo quando tenta le sortite offensive (dal 84’ Vladimirov: sv)

Chukwueze 7.5: ottima prova del nigeriano in un ruolo che sta provando a fare suo. Tantissima corsa, cerca di dare il massimo dell’apporto in entrambe le fasi. Preciso e freddo sul gol dell’uno pari, belli gli assist per Cissè e soprattutto quello per Ramos. Amorim gli chiede di stare sempre larghissimo e così facendo mette in difficoltà lo United. Migliore in campo.

Musah 5.5: perde palla a centrocampo, tutto solo, dopo 12 secondi e concede la ripartenza allo United. Si perde Maguire sul calcio d’angolo successivo che porta al gol. Corre tanto ma rimane anonimo. Sale comunque nel corso della partita come tutto il Milan (dal 76’ Ricci 6: amministra con calma insieme a Modric).

Jashari 6.5 molto interessanti i cambi di gioco per Estupinan, sempre precisi e col tempo giusto. Corre parecchio, si vede in entrambe le fasi e fa un ottimo pressing. Da un suo recupero palla nasce il gol di Chukwueze (dal 60’ Modric 6: entra, palleggia con serenità e dà sicurezza ai compagni. Da una sua giocata di prima nasce il terzo gol rossonero).

Estupinan 6: molto più sicuro rispetto al solito, anche perché è molto più libero di attaccare. Ancora un po’ macchinoso, ma una buona prova (dal 60’ Bartesaghi 6: meno coinvolto rispetto ad Estupinan, cerca di concentrarsi sulla fase difensiva. Nel finale serve una palla d’oro a Camarda che però il numero 73 non sfrutta).

Loftus-Cheek 6.5: all’ottavo minuto Jashari lo manda in porta con un bel recupero alto, lui tira una mozzarella addosso al portiere in una situazione estremamente favorevole. Poi sale, sale, sale e sale ancora, fino al gol del 2-4 dopo una bella cavalcata palla al piede. Se giocasse sempre così… (dal 84’ Comotto sv: sfiora il gol su assist del suo idolo Modric, ma il colpo di testa ravvicinato è troppo ciancicato).

Cisse 6.5: è ancora sotto ritmo ma fa intravedere qualità. Non male quando riesce a dialogare nello stretto con Ramos. Il portoghese lo redarguisce quando, nel primo tempo, non lo serve a rimorchio in area. Apre e chiude la bella azione del secondo gol rossonero (dal 60’ Saelemaekers 6: Amorim lo schiera come trequartista, lui tende comunque ad allargarsi per cercare le sue zolle).

Ramos 7: quando è lasciato da solo soffre un po’, ma rimane ben saldo in partita dal punto di vista mentale. Molto freddo nell’assist per Chukwueze, che nel secondo tempo gli restituisce il favore. Molto bello il colpo di testa a sovrastare l’avversario. Partita di sostanza. (dal 76’ Camarda sv: Bartesaghi gli serve la palla del quinto gol rossonero, lui tira addosso a Lammens).

Amorim 6.5: si è visto finalmente un Milan con idee e voglia di attaccare. La differenza ovviamente la fanno sempre i calciatori in campo, ma si sono intravisti concetti ed idee interessanti. Bisogna risolvere il problema sui calci piazzati. Nel pre partita dall'Inghilterra raccontavano dello staff dello United desideroso di "vendicarsi", ma il nuovo allenatore rossonero gliel'ha incartata. Carrick non ha mai letto le posizioni di Chukwueze e Loftus-Cheek.