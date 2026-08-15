Primo Piano Tomori, Fofana e Nkunku tagliati da Amorim, i motivi: poco impegno, comportamenti sbagliati e influenza negativa

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Dopo un'attenta analisi, Ruben Amorim ha bocciato Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku. I motivi dietro a questa decisione

Ruben Amorim aveva dichiarato che questa sarebbe stata la settimana delle scelte e così è stato: il nuovo tecnico rossonero ha infatti tagliato alcuni giocatori che non fanno più parte del suo progetto sportivo, vale a dire Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku, e per questo sono stati messi sul mercato. Ma perchè questi quattro giocatori sono stati bocciati da Amorim?

EPURAZIONE MILAN: RAGIONI TECNICO-TATTICHE E NON SOLO

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, dietro alla decisione dell'allenatore portoghese ci sono ovviamente ragioni tecnico-tattiche, ma non solo: il neo tecnico milanista ha infatti sfruttato queste prime settimane anche per studiare le dinamiche interne allo spogliatoio e il risultato di questa analisi ha portato all'epurazione immediata di questi quattro giocatori che d'ora in poi non si alleneranno più insieme al resto del gruppo rossonero, ma lavoreranno a parte.

EPURAZIONE MILAN: I COMPORTAMENTI DI TOMORI E FOFANA, IL POCO IMPEGNO DI NKUNKU

Se Odogu non viene ritenuto ancora pronto per giocare nel Milan, per quanto riguarda Tomori e Fofana, ad Amorim non sono piaciuti certi comportamenti: poco focalizzati sul calcio e ritenuti agenti "disturbanti" all'interno dello spogliatoio. Su Nkunku, invece, ha pesato in modo particolare il lavoro sul campo, con il francese che non ha fatto vedere quell'intensità e quell'impegno che il tecnico milanista pretende dai suoi giocatori. In allenamento è stato troppo spesso abulico e questo non è piaciuto affatto ad Amorim che per questo ha deciso di tagliarlo.