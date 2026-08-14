Calciomercato Hojbjerg ha detto no al Newcastle. E se il danese stesse aspettando il Milan?

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Hojbjerg sembrava destinato al Newcastle, ma all'ultimo ha rifiutato il trasferimento. Il danese sta aspettando la chiamata di qualche altro club?

Il Marsiglia non sta attraversando un momento semplice a livello finanziario e, a causa dei rigidi vincoli di bilancio imposti dalla DNCG (l'organismo di vigilanza finanziaria del calcio francese), è costretto a valutare la cessione in questo mercato estivo dei suoi giocatori più forti, vale a dire quelli con il valore di mercato più alto, per risanare i conti. Tra questi c'è anche Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe 1995 che sembrava essere ad un passo dal Newcastle, ma la trattativa è saltata proprio all'ultimo perchè il giocatore ha rifiutato il trasferimento.

HOJBJERG DICE NO AL NEWCASTLE: LA RABBIA DEL MARSIGLIA

Il Marsiglia non ha preso bene questa decisione visto che avrebbe incassato 15 milioni di euro che avrebbero fatto molto comodo alla casse del club francese. I Magpies erano pronti a soddisfare tutte le richieste dell'OM, ma il capitano della nazionale danese ha deciso di fare una clamorosa inversione di marcia e così l'affare è saltato poco prima della fumata bianca. Ovviamente il Marsiglia non ha preso bene il rifiuto di Hojbjerg come ha scritto nelle scorse anche FootMercato: "Frank McCourt (proprietario del Marsiglia, ndr) non nasconde il suo profondo disappunto per certi atteggiamenti che sembrano non comprendere la situazione attuale del club. Ha ripetutamente sottolineato, in particolare durante la conferenza stampa di inizio aprile, l'urgente necessità di realizzare i risparmi necessari e onorare gli impegni finanziari presi. Questa non è un'opzione. Se il club non prende le decisioni necessarie, le conseguenze potrebbero essere estremamente gravi, al punto da compromettere la sua partecipazione alle competizioni europee, o addirittura la sua posizione in Ligue 1. Per Frank McCourt, ora tutti devono assumersi le proprie responsabilità e mettere il futuro dell'OM al di sopra dei propri interessi individuali".

HOJBJERG STA ASPETTANDO QUALCHE CLUB? IL MILAN LO STA TENENDO D'OCCHIO, MA PRIMA DEVE FARE DELLE CESSIONI

Ma come mai Hojbjerg ha deciso di rifiutare il trasferimento al Newcastle che sembrava già fatto? Non è da escludere che il giocatore voglia aspettare qualche altro club. Non è un mistero, per esempio, che il suo nome piaccia molto a Ruben Amorim che lo ritiene perfetto per giocare nel suo centrocampo a due. Il danese avrebbe già dato il suo ok al Milan, che però ora dovrebbe cominciare una trattativa con la società francese. Il problema è che prima di farlo il Diavolo deve necessariamente sfoltire il reparto dove ad oggi ci sono troppi giocatori: Modric, Rabiot, Fofana, Ricci, Jashari, Comotto, Musah e Loftus-Cheek. Per far entrare Hojbjerg, i rossoneri dovrebbero fare almeno due o tre uscite, scenario ad oggi davvero difficile da immaginare. Ma chissà che dietro la sua decisione di dire no al Newcastle, non ci sia l'intenzione di aspettare proprio la chiamata del Milan. Da capire se questa telefonata poi arriverà o meno.