Primo Piano A sorpresa anche Nkunku fuori dal progetto Milan. La shortlist dei possibili partenti

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Ecco la prima shortlist delle uscite del Milan: Amorim boccia Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku. Il tecnico l'ha comunicato a Cardinale

Non c'è da stupirsi perché Amorim lo aveva detto chiaramente dopo l'amichevole Chelsea-Milan. Non c'è da stupirsi anche perché poco fa Gerry Cardinale è atterrato a Milanello in elicottero per un importante incontro con il coach e la dirigenza. È il momento delle uscite, dei tagli e di trovare soluzioni per i calciatori fuori dal progetto tecnico di Amorim. L'allenatore portoghese ha avuto un mese per lavorare a stretto contatto con la maggior parte dei calciatori - tra Milanello e tournée - ed è quindi arrivato a delle conclusioni, comunicando chiaramente al proprietario del Milan e ai dirigenti, Almstadt in primis, quali sono i calciatori che secondo lui non sono utili alle sue idee calcistiche.

Peppe Di Stefano, in diretta da un Milanello piuttosto soleggiato, ha iniziato a svelare le carte, dando nomi importanti e di spicco di questa lista. Nessuna sorpresa nel sentire che Odogu, Tomori e Fofana sono fuori e liberi di trovarsi un'altra soluzione, mentre un po' a sorpresa è stato fatto anche il nome di Christopher Nkunku. Il francese è sul mercato dopo essere arrivato al Milan solo un anno fa per ben 37 milioni di euro. L'ex Chelsea ha vissuto una stagione tra alti (pochi) e bassi (molti), non trovando quasi mai continuità di rendimento e di prestazione. Durante l'estate Amorim l'ha utilizzato più volte, mai dall'inizio, con Nkunku che ha segnato un gol su rigore nell'amichevole contro l'Inter. Ora è nella shortlist dei partenti: a meno di sorprese davvero clamorose questi calciatori sono in uscita si è già al lavoro per trovare la soluzione migliore per una cessione.

L'inviato di Sky ha poi specificato che ci sono anche altri calciatori potenzialmente in uscita come Filippo Terracciano, Estupinan e Santi Gimenez, ma al momento la prima shortlist dice che Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku hanno concluso la loro avventura al Milan.