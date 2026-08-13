Primo Piano Cardinale, la questione è semplice: dopo l’incontro con Amorim serve incisività sul mercato!

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Cosa manca al mercato del Milan per completare la rosa.

Dopo un luglio completamente arenato in termini di calciomercato, in entrata e in uscita, arrivati al 12 agosto la situazione non è praticamente cambiata se non per una cessione in prestito (Athekame al Lione, in attesa di ufficialità) e qualche rumors emerso tra gli operatori di mercato. Eppure il campionato non attende e tra 11 giorni il Torino ospiterà i rossoneri allo Stadio Olimpico per la prima giornata di campionato. Negli scorsi giorni è stato reso noto che a breve ci sarà un'ultimo summit di mercato tra propietario e allenatore per tirare una linea e individuare i movimenti in entrata e uscita per completare la rosa. Le amichevoli giocate dal Milan tra Australia e Indonesia sono servite al portoghese per avere le idee chiare e decidere su quali giocatori puntare, quali giocatori cedere e quali sono le necessità in entrata.

CESSIONI E ACQUISTI, QUALI SONO I MOVIMENTI NECESSARI

Baipassando il PORTIERE che il Milan ha fatto sapere essere senza se e senza ma Mike Maignan,

il REPARTO DIFENSIVO ha sicuramente bisogno di essere ritoccato. Da capire se ci saranno delle cessioni, con Tomori che resta in uscita e Odogu che potrebbe partire in prestito, almeno un altro rinforzo dopo Gila è necessario. Un rinforzo che dovrà rappresentare una certezza per poter inserirsi all'interno delle rotazioni fin da subito, senza la necessità di aspettarlo.

A CENTROCAMPO la situazione è molto simile, nonostante non ci siano state ancora uscite (solo la risoluzione di Bennacer), è molto probabile che più di qualcosa a livello di cessioni si muova, che potrebbero essere anche più di una. Solo in questo caso ci potrà essere un ingresso, anche se a livello numerico il reparto è ben fornito dato che le caselle da completare sono solo due.

Sulla TREQUARTI il Milan è quasi completo, con la permanenza di Leao, Pulisic e Nkunku ne mancherebbe solo uno per consegnare ad Amorim le coppie che si alterneranno tra Europa League e Serie A nel corso della stagione. In caso di uscita di Leao vien da sè che Cardinale dovrà portare a Milano un trequartista importante che prenda da subito il posto da titolare.

Sugli ESTERNI la situazione è la seguente: a DESTRA ad oggi la coppia è Saelemaekers e Chukwueze, e questa dovrebbe restare, mentre sulla SINISTRA la questione cambia: Estupinian è in uscita, l'ecuadoriano non rientra nei piani di Amorim e automaticamente ci sarà la necessità di intervenire in entrata per portare il "competitor" di Bartesgahi.

In ATTACCO lo scenario è ben definito: alle spalle dell'inamovibile Gonçalo Ramos il club ha deciso di puntare sul giovanissimo Francesco Camarda, reduce da un'esperienza negativa di prestito al Lecce.

CARDINALE, ADESSO NON SI PUÒ SBAGLIARE: SERVE VELOCITÀ COME CON RAMOS E GILA

Dopo aver delineato quello che è il panorama della rosa ad oggi, 12 agosto, i fattori fondamentali sono sostanzialmente due.

- In primis la velocità nel chiudere le operazioni: a giugno Cardinale, e su questo gli va dato atto, è stato capace di chiudere due acquisti molto onerosi in pochissime ore, senza fanfare e senza proclami. Vista la brusca frenata nelle settimane successive, per rimediare bisogna tornare ad essere lapidari e in entrata e in uscita.

- La seconda cosa è accontentare le richieste di Amorim: si è detto dal primo giorno che le responsabilità per questa stagione saranno esclusivamente di Cardinale e conseguentemente di Amorim (scelto da lui), dunque bisognerà assecondare fino in fondo le sue richieste per poi non avere alibi durante la stagione.

Se queste due cose accadranno, in concomitanza con le necessità tecniche delineate nel paragrafo precedente, allora il mercato del Milan potrà essere giudicato positivamente e la stagione dei rossoneri potrà iniziare senza che tra qualche mese emergano le vedove del "E ma il mercato non è stato sufficiente..."