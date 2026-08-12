Primo Piano Nuovo San Siro, programma e scadenze: corsa contro il tempo e la burocrazia

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Per il nuovo stadio di San Siro sarà corsa contro il tempo per presentare il progetto entro inizio ottobre

Il nuovo stadio di San Siro ha un programma e delle scadenze da rispettare. Con l'avvicinarsi dei mesi di settembre e ottobre si avvicinano i primi passaggi chiave per Milan e Inter in relazione al progetto del nuovo impianto milanese: l'obiettivo ultimo è consegnare la struttura in tempo per gli Europei 2032. Senza, Milano potrebbe essere orfana della competizione continentale in quella che sarebbe una beffa mica da poco. Il punto della situazione.

NUOVO SAN SIRO, LE SCADENZE PER EURO 2032

Se qualcuno è appassionato di atletica leggera e sta seguendo l'europeo in corso di svolgimento a Birmingham, saprà certamente il significato della parola "lepre" nel gergo: nelle gare di fondo e mezzofondo, un atleta che si mette davanti a tirare il gruppo per far uscire una gara veloce e senza troppi tatticismi. Ecco, questa è la metafora perfetta per spiegare la situazione attuale del nuovo stadio di San Siro e il suo legame con Euro 2032 che sarà ospitato in Italia. La competizione UEFA è la lepre, il nuovo impianto di Milan e Inter il campione che vuole piazzare il tempo da record in gara. Spieghiamo. Per far sì che Milano possa ospitare l'Europeo tra sei anni è necessario il nuovo stadio: San Siro attualmente non rispetta in alcun modo i criteri imposti dalla federazione. Per far sì che il nuovo stadio venga selezionato dalla UEFA, però, sono fondamentali due scadenze: entro il 1° ottobre di quest'anno fornire un progetto completo, perchè è l'ultima data utile in cui la FIGC dovrà presentare le 5 città e stadi che ospiteranno la competizione; entro un anno prima dal torneo consegnare l'impianto, in modo che 12 mesi prima possano essere fatte tutte le verifiche del caso. Con questi stimoli, Milan e Inter vogliono sfruttare la scia dell'Europeo per far sì che il progetto che hanno in mente proceda spedito, senza intoppi di nessuna natura e consegni il prodotto finale in tempi di record, ovvero circa cinque anni, considerando la scadenza a giugno 2031.

NUOVO STADIO: IL PROGRAMMA

Quali sono dunque le prossime tappe per lo stadio? Per prima cosa è chiaro sottolineare, anche se si è già inteso, che Milan e Inter dovranno sostenere il peso di un calendario serrato e con zero possibilità di errore. Il primo passaggio, come detto, riguarda il 1° ottobre, data in cui la FIGC comunicherà le 5 città definitive (più alcune riserve). Entro la fine dell'anno in corso andranno completate le procedure di bonifica dell'area e verrà presentato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE). Tra la primavera e l'estate del 2027 ci si aspetta l'approvazione del Piano Attuativo del progetto da parte delle amministrazioni competenti. Solo allora si potrà iniziare con il cantiere a cavallo tra 2027 e 2028: da qui ci sarà tempo fino a giugno 2031 per consegnare il lavoro. Una vera e propria corsa contro il tempo e contro gli ostacoli della burocrazia.