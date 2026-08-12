Mercato, Nicola Zalewski nel mirino del Milan per la fascia
Uno dei rinforzi che ci si attende in questa volata finale di calciomercato riguarda gli esterni di centrocampo, giocatori fondamentali all'interno del 3-4-2-1 proposto dal tecnico rossonero Ruben Amorim. A maggior ragione servirà intervenire, a destra o a sinistra, nel momento in cui verrà ufficializzato il prestito secco di Athekame al Lione e dovesse essere venduto anche Pervis Estupinan. Ci sono alcuni nomi che sono stati fatti negli ultimi giorni, uno su tutti quello di El Ouahdi. Quello più recente però è un altro.
ZALEWSKI NEL MIRINO DEL MILAN
Secondo quanto scrive oggi l'edizione della città di Bergamo del Corriere della Sera, il Milan avrebbe messo nel mirino Nicola Zalewski per la fascia. Calciatore polacco ma nato e cresciuto in Italia, il classe 2002 ha giocato principalmente nella Roma che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Per lui esperienza di pochi mesi all'Inter e ultima stagione a Bergamo con l'Atalanta.
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