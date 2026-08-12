News Leao e il messaggio (non) cifrato a Jorge Mendes

vedi letture

Leao esce allo scoperto sui social e manda un messaggio al suo ex agente Jorge Mendes

Nel pomeriggio di ieri Rafael Leao è uscito allo scoperto con un messaggio scritto e pubblicato direttamente nelle sue storie Instagram. Il testo recitava così: "Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi". Visto il clamore mediatico che c'è attorno a Rafael Leao e a una sua possibile cessione, le dichiarazioni del portoghese hanno subito attirato l'attenzione.

E per questo messaggio di Rafael Leao c'è ovviamente anche un preciso destinatario, non citato direttamente dal calciatore. Si tratta del suo ex agente Jorge Mendes. Il potente procuratore non gestisce più da tempo la carriera del numero 10 milanista. Rafa ha voluto precisare che la sua procura è in gestione di famiglia e avvocati a lui vicini. E con questa uscita allo scoperto, il portoghese non ha semplicemente rendere pubblico qualcosa che già si sapeva ma ha voluto mandare anche un messaggio allo stesso Mendes che in queste settimane stava cercando di agire da intermediario con club non top per provare a piazzare Rafael Leao.

Il calciatore rossonero non ci sta e con la sua storia Instagram, a modo suo, fa chiarezza: è come se avesse detto che chi lavora per lui sa cosa deve fare e sa come farlo. Non servono dunque interferenze esterne. Mendes avvisato.

di Pietro Mazzara