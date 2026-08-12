L'Al Hilal piomba su Osimhen: il Galatasaray chiede 65 milioni di euro
Il Galatasaray potrebbe incassare un'ingente somma di denaro, notizia da non sottovalutare considerando che i turchi hanno fatto delle offerte per Leao che il Milan ha ritenuto troppo basse. Il club di Istanbul potrebbe vendere Victor Osimhen: secondo quanto viene riportato dai colleghi svizzeri di Sky Sport, infatti, l'Al Hilal di Simone Inzaghi si è fatto avanti e ha chiesto informazioni sull'attaccante nigeriano ex Napoli, trovando un'apertura del Gala per quanto riguarda la cessione.
Secondo le informazioni che vengono riferite, il Galatasaray chiede almeno 65 milioni per lasciare partire Victor Osimhen. Da capire se c'è la volontà di fare questa spesa da parte dei sauditi che, in ogni caso, prima vorrebbero liberare spazio nella rosa andando a cedere Karim Benzema. C'è poi da saggiare quella che è la volontà del giocatore stesso, se ha intenzione di trasferirsi nel campionato arabo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan