L'Al Hilal piomba su Osimhen: il Galatasaray chiede 65 milioni di euro

vedi letture

Il Galatasaray potrebbe cedere Osimhen e incassare una bella somma di denaro: sul nigeriano il vivo interesse dell'Al Hilal

Il Galatasaray potrebbe incassare un'ingente somma di denaro, notizia da non sottovalutare considerando che i turchi hanno fatto delle offerte per Leao che il Milan ha ritenuto troppo basse. Il club di Istanbul potrebbe vendere Victor Osimhen: secondo quanto viene riportato dai colleghi svizzeri di Sky Sport, infatti, l'Al Hilal di Simone Inzaghi si è fatto avanti e ha chiesto informazioni sull'attaccante nigeriano ex Napoli, trovando un'apertura del Gala per quanto riguarda la cessione.

Secondo le informazioni che vengono riferite, il Galatasaray chiede almeno 65 milioni per lasciare partire Victor Osimhen. Da capire se c'è la volontà di fare questa spesa da parte dei sauditi che, in ogni caso, prima vorrebbero liberare spazio nella rosa andando a cedere Karim Benzema. C'è poi da saggiare quella che è la volontà del giocatore stesso, se ha intenzione di trasferirsi nel campionato arabo.