Vernazza: "Ci si aspettava che il capitano Maignan rientrasse prima"

vedi letture

La sensazione del tifoso milanista medio è che ci si attendeva un rientro anticipato o comunque non posticipato di Mike Maignan

Mike Maignan è al centro delle chiacchiere rossonere ormai da oltre una settimana: prima per la sua assenza, mal vista da alcuni, al funerale di Franco Baresi; poi per la decisione, avvallata da Amorim e società, di posticipare il rientro dalle vacanze. Gesti che per alcuni tifosi non varrebbero la fascia al braccio per il portiere. Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato questa particolare situazione che vede l'estremo difensore francese protagonista.

CI SI ASPETTAVA CHE IL CAPITANO MAIGNAN RIENTRASSE PRIMA

Sebastiano Vernazza commenta la decisione di allungare le vacanze del capitano rossonero Mike Maignan: "Comunque vada Mike Maignan sarà ricordato come uno dei migliori portieri della storia rossonera, però è il capitano e ci si aspettava che rientrasse prima, nell’estate dell’ennesima ricostruzionenmilanista, che dimostrasse maggiore partecipazione".