Vernazza: "Maignan non si opporrebbe a un trasferimento"
Forse solo secondo a Rafael Leao, il capitano e portiere rossonero Mike Maignan è il giocatore più chiacchierato in questi ultimi giorni nell'ambiente milanista. Molti tifosi del Milan sono rimasti prima delusi di non vederlo presenziare al funerale di Franco Baresi e successivamente si sono arrabbiati quando gli sono stati concessi ulteriori giorni di vacanza che lo faranno rientrare a una sola settimana dall'esordio stagionale, con (quasi) tutti i suoi compagni della Francia già di nuovo al lavoro. Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato sulla Gazzetta dello Sport.
MAIGNAN NON SI OPPORREBBE A UN TRASFERIMENTO
Il commento di Sebastiano Vernazza su Mike Maignan e il rientro posticipato dalle ferie post Mondiale: "Né Maignan né Rabiot stanno violando degli accordi. Il Milan ha concesso un supplemento di riposo, quattro giorni in più, specie al portiere, perché Maignan ha un po’ di mal di pancia in senso lato. Si sente un tipo da Champions, ne ha facoltà, e non si opporrebbe a un trasferimento. Maignan è al Milan dal 2021 e non gli si può dare del lavativo"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan