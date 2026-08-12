Nuovo stadio, Milan e Inter pronte a svelare la facciata per rafforzare la candidatura a Euro 2032

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Euro 2032 aumenta l'urgenza di avviare il progetto del nuovo San Siro di Milan e Inter: presto svelata la facciata

Il futuro del nuovo stadio San Siro, che sorgerà nel parcheggio di quello attuale, è legato a doppio filo con l'organizzazione dell'Europeo 2032 in Italia. Il nostro paese ospiterà la competizione continentale in compagnia della Turchia e la UEFA ha richiesto alla FIGC la lista di 5 città/stadi ospitanti entro il 1° ottobre. È chiaro che, non esistendo ancora un progetto di dominio pubblico, questo termine ultimo getta una certa urgenza per il progetto del nuovo stadio a Milano.

Non basterà solamente presentare il progetto per Milan e Inter, e di conseguenza per la FIGC, ma è necessario che venga data garanzia che questo sia ultimato entro i 12 mesi dall'inizio del torneo, dunque per il giugno 2031, in modo da verificarne i requisiti. In tal senso i due club, come riporta Gazzetta dello Sport, hanno intenzione di svelare la facciata del nuovo impianto per rafforzare la candidatura milanese. Milan e Inter hanno stanziato 1.7 miliardi di euro per uno stadio da 71.500 posti: i prossimi passi prevedono l'esito dei ricorsi al TAR tra settembre e ottobre; bonifiche e verifiche sul PFTE, il progetto di fattibilità, entro la fine dell'anno solare; ok definitivo entro l'estate 2027 e inizio lavori per il 2028 con l'obiettivo di terminarli in tre anni.