Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con Santi Gimenez

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Santi Gimenez è in uscita, il Milan non crede più nel messicano, in evidente difficoltà da più di un anno. Il centravanti dovrà quindi trovarsi un'altra sistemazione: il Porto di Farioli lo ha chiesto ai rossoneri e i due club stanno trattano. Quanto dovrà incassare il Milan per evitare una minusvalenza? Ad oggi la cifra minima per cedere Santiago Gimenez ammonta a 20,133 milioni di euro.

GIMENEZ, LA CIFRA MINIMA PER EVITARE MINUSVALENZA

Costo storico: 30,2 mln

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln

Ammortamento annuo: 6,711 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln