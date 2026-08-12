Milan, la cifra minima per evitare una minusvalenza con Santi Gimenez
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Santi Gimenez è in uscita, il Milan non crede più nel messicano, in evidente difficoltà da più di un anno. Il centravanti dovrà quindi trovarsi un'altra sistemazione: il Porto di Farioli lo ha chiesto ai rossoneri e i due club stanno trattano. Quanto dovrà incassare il Milan per evitare una minusvalenza? Ad oggi la cifra minima per cedere Santiago Gimenez ammonta a 20,133 milioni di euro.
GIMENEZ, LA CIFRA MINIMA PER EVITARE MINUSVALENZA
Costo storico: 30,2 mln
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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