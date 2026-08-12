A Ferragosto c'è Mancherster United-Milan: orario e diretta tv dell'amichevole
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Dopo Celtic, Inter e Chelsea rimane solo l'ultima amichevole dell'estate rossonera. Sabato 15 agosto la squadra di Amorim affronterà in Polonia il Manchester United di Carrick. Partita speciale per il tecnico rossonero, visto che incontra la sua ex squadra più recente e con cui non si è lasciato proprio in termini idilliaci. Ma oltre ad una piccola rivincita personale, Amorim dovrà anche trovare in fretta una quadra per arrivare all'esordio in Serie A col Torino pronto e preparato per vincere.
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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