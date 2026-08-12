Oggi pomeriggio si torna a Milanello: Amorim incontrerà Pulisic per la prima volta

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Oggi pomeriggio il ritorno a Milanello dopo i giorni di riposo post tournée. Amorim conoscerà Pulisic e Gimenez

Oggi pomeriggio la squadra torna ad allenarsi a Milanello: la sessione di lavoro è prevista alle 17:30. Amorim torna nel centro sportivo di Carnago dopo la tournée estiva e conoscerà per la prima volta di persona Santi Gimenez e Christian Pulisic. I due sono arrivati in Italia mentre la squadra era in Australia per iniziare il lavoro di recupero dopo gli infortuni subiti durante il Mondiale del mese scorso.

MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)