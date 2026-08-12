TOP NEWS dell'11 agosto - Il messaggio di Leao, il rientro del Milan a Milanello e la situazione Tomori
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Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 11 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 11 agosto 2026
Leao fa chiarezza: "Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati"
Domani primo contatto Pulisic-Amorim: il mister gli ha già dato le chiavi della trequarti
MN - Milan, altro contatto per la cessione di Tomori. Deve partire per evitare la scadenza a zero
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TOP NEWS dell'11 agosto - Il messaggio di Leao, il rientro del Milan a Milanello e la situazione Tomori
“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanzadi Carlo Pellegatti
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4 TOP NEWS dell'11 agosto - Il messaggio di Leao, il rientro del Milan a Milanello e la situazione Tomori
Primo Piano
Primo PianoDomani primo contatto Pulisic-Amorim: il mister gli ha già dato le chiavi della trequarti
Primo PianoÈ la settimana dei tagli e parte il toto-uscite: la cifra minima per non fare minusvalenza
Primo PianoIl tempo degli esperimenti è finito. Col Manchester deve già esserci il Milan per la prima di Serie A
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
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