TOP NEWS dell'11 agosto - Il messaggio di Leao, il rientro del Milan a Milanello e la situazione Tomori

TOP NEWS dell'11 agosto - Il messaggio di Leao, il rientro del Milan a Milanello e la situazione TomoriMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 11 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 11 agosto 2026

Leao fa chiarezza: "Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati"

Domani primo contatto Pulisic-Amorim: il mister gli ha già dato le chiavi della trequarti

MN - Milan, altro contatto per la cessione di Tomori. Deve partire per evitare la scadenza a zero