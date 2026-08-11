Athekame in prestito al Lione: i suoi numeri al Milan però restano positivi

vedi letture

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Infatti, il primo nome che saluterà la compagnia sarà Zachary Athekame. Il laterale svizzero non ha avuto tante chance nelle varie amichevoli e il club rossonero ha trovato l'accordo con il Lione per un anno di prestito secco. Manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Dopo un solo anno con la maglia rossonera, arrivato l'estate scorsa dallo Young Boys, Zachary Athekame si trasferisce in prestito secco al Lione. Una formula che indica come il Milan continuerà a puntare sul giocatore, mandandolo a giocare nel frattempo in un contesto competitivo. Nella sua unica stagione al Milan, Athekame ha giocato 29 partite in tutte le competizioni e segnato 2 gol, con 2 assist.