Leao e la storia su Instagram, Moretto: "E' stato lo stesso Rafa a confermare i suoi obiettivi..."

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Matteo Moretto è intervenuto così poco fa sul proprio canale Youtube. Un estratto delle sue parole in merito alla vicenda relativa a Rafa Leao, ormai sempre più in pieno tema di calciomercato per questa sessione estiva. Ecco il pensiero del noto esperto di trattative su Leao e sulla sua ultima storia social:

"Come ha scritto lo stesso Rafa sul proprio profilo Instagram i prossimi obiettivi sono quelli legati al campo e al Milan. Il perchè? In questo momento non c'è nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per Leao, ovvero un'offerta di 50-60 milioni a titolo definitivo. I rossoneri non accettano nemmeno un prestito con diritto o obbligo. Ad oggi il Gala non arriva a soddisfare le richieste del Milan, probabilmente quelle di Leao sì..".

https://www.instagram.com/p/Db6DdsGCAl8/?igsh=ZGdxdjR1OWQ2MXBl