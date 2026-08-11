Primo Piano È la settimana dei tagli e parte il toto-uscite: la cifra minima per non fare minusvalenza

vedi letture

Milan, la cifra minima per non fare minusvalenza con tutti gli esuberi e i possibili partenti

L'aveva annunciato Amorim, ora ci siamo: nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro tra Cardinale ed il tecnico rossonero per accelerare un po' di situazioni nel mercato rossonero. Soprattutto quelle in uscita. Il tecnico portoghese ha sfruttato la tournée e le amichevoli per valutare i calciatori e fare dei test, ora è il momento di sfoltire la rosa rossonera. I possibili partenti sono numerosi, per questo facciamo per tutti un rapido calcolo per capire qual è la cifra minima, sempre con un margine di errore di qualche centinaia di migliaia di euro, per non fare minusvalenza.

MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GLI ESUBERI

Chukwueze

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 13,149 mln

Ammortamento annuo: 4,383 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 8,766 mln

Musah

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 12,707 mln

Ammortamento annuo: 4,236 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 8,471 mln

Tomori

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 11,302 mln

Ammortamento annuo: 5,651 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 5,651 mln

Loftus-Cheek

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,687 mln

Ammortamento annuo: 4,844 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 4,844 mln

Leão

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 16,818 mln

Ammortamento annuo: 5,606 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 11,212 mln

Gimenez

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln

Ammortamento annuo: 6,711 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln

Fofana

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln

Ammortamento annuo: 6,5 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln

Bondo

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,251 mln

Ammortamento annuo: circa 2,313 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 6,938 mln

Terracciano F.

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 3 mln

Ammortamento annuo: 1 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 2 mln

Estupinan

Costo storico: 17,000 mln

Ammortamento annuo: 3,400 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13,600 mln

Ricci

Costo storico: 23,500 mln

Ammortamento annuo: 5,875 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln