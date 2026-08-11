È la settimana dei tagli e parte il toto-uscite: la cifra minima per non fare minusvalenza
L'aveva annunciato Amorim, ora ci siamo: nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro tra Cardinale ed il tecnico rossonero per accelerare un po' di situazioni nel mercato rossonero. Soprattutto quelle in uscita. Il tecnico portoghese ha sfruttato la tournée e le amichevoli per valutare i calciatori e fare dei test, ora è il momento di sfoltire la rosa rossonera. I possibili partenti sono numerosi, per questo facciamo per tutti un rapido calcolo per capire qual è la cifra minima, sempre con un margine di errore di qualche centinaia di migliaia di euro, per non fare minusvalenza.
MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA CON GLI ESUBERI
Chukwueze
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 13,149 mln
Ammortamento annuo: 4,383 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 8,766 mln
Musah
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 12,707 mln
Ammortamento annuo: 4,236 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 8,471 mln
Tomori
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 11,302 mln
Ammortamento annuo: 5,651 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 5,651 mln
Loftus-Cheek
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,687 mln
Ammortamento annuo: 4,844 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 4,844 mln
Leão
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 16,818 mln
Ammortamento annuo: 5,606 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 11,212 mln
Gimenez
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 26,844 mln
Ammortamento annuo: 6,711 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 20,133 mln
Fofana
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln
Ammortamento annuo: 6,5 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln
Bondo
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 9,251 mln
Ammortamento annuo: circa 2,313 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 6,938 mln
Terracciano F.
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 3 mln
Ammortamento annuo: 1 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 2 mln
Estupinan
Costo storico: 17,000 mln
Ammortamento annuo: 3,400 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13,600 mln
Ricci
Costo storico: 23,500 mln
Ammortamento annuo: 5,875 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln
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