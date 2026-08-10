Calciomercato Fofana, fine della corsa. Il Milan lo mette alla porta, interesse da Spagna e Inghilterra

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Il Milan mette alla porta Youssouf Fofana: arrivano i primi interessamenti da Inghilterra e Spagna

Non dovrebbe sorprendere il tempismo, anche perché Amorim lo aveva annunciato serenamente: questa è la settimana delle decisioni. Ma molto si è visto anche dalle scelte che ha fatto in amichevole in tournée. Contro il Chelsea né Athekame, né Cissè e né Fofana sono entrati in campo. Il primo è stato spedito in prestito secco al Lione di Fonseca, il secondo è voluto - sempre in prestito - dal Torino, mentre il francese è stato messo alla porta. Ciao Youssouf, non fai più parte del progetto del Milan, trovati una nuova squadra.

FOFANA-MILAN, I MOTIVI DELL'ADDIO

Dopo due anni finisce l'avventura rossonera del centrocampista, arrivato con Fonseca per fare il mediano, si è poi invece ritrovato a fare spesso e volentieri la mezz'ala. Luci e ombre, amnesie e assist importanti, errori fantozziani e giocate risolutive. Fofana non è mai stato mezze misure: o 0 o 100, niente vie di mezzo. La scorsa stagione ha ammesso candidamente di non gradire il ruolo in cui lo utilizzava Allegri e che giocando così avrebbe perso la Nazionale. Così è stato. Ma ha anche detto che avrebbe comunque onorato la maglia e che avrebbe rispettato le indicazioni dell'allenatore, seppure non condividendole. E così è stato. Ora un addio che sembra essere natuale: Milan e Fofana evidentemente non si sono mai capiti ed apprezzati fino in fondo, tant'è che già a giugno si avevano forti sentori di una sua cessione durante l'estate (clicca QUI)

ADDIO FOFANA, INTERESSE DA PREMIER E SPAGNA

Riporta FootMercato che al momento la squadra inglese più interessata al francese è il Nottingham Forest, che ha già mandato una proposta al centrocampista francese, così come l'ha fatto anche il Crystal Palace. Sempre rimanendo in Premier, anche l'Ipswich Town è molto interessato al calciatore del Milan; al momento però nessun club ha contattato i rossoneri. Il portale francese riporta che sono arrivate manifestazioni d'interesse anche dalla Spagna con Villarreal e Real Betis che hanno parlato con il calciatore. Il Milan chiede tra i 18 e i 20 milioni di euro per cedere Fofana.

FOFANA, LA CIFRA MINIMA PER EVITARE MINUSVALENZA

Costo storico: 26 mln

Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln

Ammortamento annuo: 6,5 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln