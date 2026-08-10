Milan, vertice di mercato Cardinale-Amorim: la rosa va sfoltita, ma anche rinforzata

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E' tempo di decisioni importanti in casa rossonera dove c'è una rosa che va sfoltita, ma poi servono anche nuovi rinforzi per Amorim

La tournée in Australia e Indonesia ha messo in evidenza che il Milan ha ancora parecchi problemi da risolvere. Per questo è necessario a brevissimo un faccia a faccia tra il patron Gerry Cardinale e il tecnico Ruben Amorim per fare il punto della situazione e pianificare le ultime settimane di mercato. Nei giorni scorsi, l'allenatore portoghese aveva annunciato che dopo l'amichevole contro il Chelsea avrebbe preso della decisioni su alcuni elementi della rosa milanista e così sarà.

MERCATO MILAN: ROSA DA SFOLTIRE, IN TANTI CON LA VALIGIA PRONTA

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che ci sono diversi giocatori con la valigia pronta: Zachary Athekame, per esempio, andrà in prestito al Lione, ma in uscita ci sono anche Youssouf Fofana e Fikayo Tomori, entrambi non utilizzati nell'ultima amichevole contro il Chelsea, così come Pervis Estupinan e Santiago Gimenez. A tenere banco è poi sempre il caso Rafael Leao: dopo aver annunciato nei mesi scorsi la sua volontà di cambiare squadra, ora il portoghese ha mostrato anche la volontà di voler proseguire in rossonero. Se dovesse però arrivare un'offerta importante da almeno 50 milioni di euro, il Milan sarebbe pronto a cederlo.

MERCATO MILAN: OK LE CESSIONI, MA POI LA ROSA VA RINFORZATA

La rosa va sfoltita, ma anche rinforzata e il vertice tra Cardinale e Amorim servirà pure per definire gli ultimi acquisti. Da giorni ormai il tecnico milanista ha chiesto un trequartista mancino (si fa ancora il nome di Dario Osorio del Midtjylland), così come vorrebbe un altro innesto in difesa dopo Gila e Diawara (il suo preferito resta sempre Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona). Da capire poi se potrà arrivare anche un esterno dopo la partenza di Athekame e quella probabile di Estupinan.