Mercato Milan: Porto opzione concreta per Gimenez, il Diavolo sta valutando se sostituire Athekame. Cissé verso il Torino

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I due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita del Milan

Fabrizio Romano ha pubblicato un video sul suo canale YouTube insieme a Matteo Moretto, nel quale i due esperti di mercato hanno dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita del Milan:

MERCATO MILAN: MORETTO SULL'INTERESSE DEL PORTO PER GIMENEZ

"Da qualche settimana diciamo che il Porto sarebbe potuto diventare una chance, una via d'uscita per Santiago Gimenez. Ad oggi non c'è una trattativa avanzata tra le parti, nè tra i due club, nè con il giocatore, ma è un'opzione concreta che va seguita perchè il messicano è un giocatore che potrebbe soddisfare tutte le caratteristiche che il Porto cerca per completare l'attacco".

MERCATO MILAN: ROMANO SU ATHEKAME IN PRESTITO AL LIONE

"La notizia delle ultime ore è il trasferimento di Athekame al Lione. Visite mediche all'inizio di questa settimana, operazione in prestito secco senza diritto o obbligo di riscatto, dunque il giocatore tornerà al Milan la prossima estate. In merito al suo sostituto, al momento non ci risulta che ci sia una trattativa con il Genk per El Ouahdi".

MERCATO MILAN: MORETTO SULL'INTERESSE DEL TORINO PER CISSÈ

"Il Milan sta ancora valutando se sostituire Athekame, non è ancora sicuro. Alphadjo Cissè ha invece buone chance di andare in prestito al Torino. Il club granata è forse quello che in questo momento lo vuole con più forza, gli darebbe minutaggio. I rapporti tra le due società sono buoni, dunque occhio a questa pista che potrebbe scaldarsi presto".