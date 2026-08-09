Cantiere aperto Milan a due settimane dal Torino: pochi giocatori adatti per Amorim
Se le due amichevoli contro Celtic (2-2) e Inter (1-1) avevano fatto intravedere a intermittenza degli sprazzi di calcio di Ruben Amorim - pressing, possesso, verticalità - l'amichevole persa male con il Chelsea 3-0 e senza mai tirare in porta, ha scoperchiato il vaso su i tanti limiti che la rosa del Milan sembra denunciare. E così a soli 14 giorni dall'inizio ufficiale della stagione, il club rossonero deve stravolgere la squadra con tante cessioni e qualche acquisto mirato.
MILAN CANTIERE APERTO
La definizione corretta sul Milan di oggi viene proposta da Tuttosport questa mattina: il quotidiano definisce la squadra rossonera come un "cantiere aperto". Ed effettivamente questo sembra. Il tecnico Ruben Amorim davanti ai microfoni non perde la fiducia nella sua squadra e continua a ripetere che per il Torino il Diavolo si farà trovare pronto. Quello che emerge, però, è che il Milan dovrà intervenire sul mercato pesantemente in uscita e in entrata. Per quanto riguarda le cessioni è stato lo stesso allenatore portoghese a conferamare che la rosa è troppo lunga e che serve salutare qualche pedina. Con la valigia in mano tantissimi giocatori (Leao, Tomori, Fofana, Ricci, Estupinan, Gimenez, Athekame, Odogu, forse anche Loftus e Musah...): il Milan riuscirà a venderli in tre settimane?
MILAN, SERVONO GIOCATORI ADATTI PER AMORIM
La verità è che queste tre amichevoli giocate tra Glasgow, Perth e Giacarta hanno messo in evidenza tutti i limiti della rosa di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese cerca un gioco fatto di possesso palla, una squadra votata al pressing e dei giocatori che cerchino la verticalità. Ieri non si è visto nulla di tutto ciò, nemmeno lontanamente. La sensazione è davvero che molti giocatori in rosa non siano adatti a queste caratteristiche: per tale ragione serve vendere. E sempre per questo motivo, servirà poi buttarsi sul mercato in entrata. Il problema è che la fase di valutazione di Amorim, forse, è durata un po' troppo e tra 14 giorni si parte con il campionato in casa del Torino. Il tempo stringe.
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