Ravezzani fa notare: “Amorim ha detto importante non perdere, il calcio è roboante”

vedi letture

Ravezzani sulle parole di Amorim in merito alle ultime amichevoli.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Ruben Amorim nel post-partita di Inter-Milan. Queste le sue parole.

“C'è stata questa dichiarazione un po' bizzarra di Amorim che ha detto ‘bene, è importante non aver perso nelle prime due partite’ che è esattamente l'opposto di quello che aveva detto quando si era presentato no? Giocheremo per vincere, non per non perdere, ma il calcio poi inevitabilmente è così, ti fa cambiare opinione e dichiarazioni, ama un po' la dichiarazione roboante, dobbiamo vincere giocando bene, certamente non c'è un allenatore di un grande club che non dica dobbiamo vincere tutte le partite, no? Non lo troverete mai. Spalletti o Chivu che dicono "Ma se pareggiamo va anche bene". E questo è normale che accada anche per il Milan”.