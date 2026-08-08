Pellegatti: “L’ultima amichevole voglio gli 11 di Torino, speriamo di veder qualcosa di positivo”

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Pellegatti commenta Milan-Chelsea 0-3.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della sconfitta dei rossoneri di questo pomeriggio contro il Chelsea di Xabi Alonso. Queste le sue parole.

“Rabiot e Maignan non ci saranno, ma per il resto voglio vedere il Milan che andrà a giocare a Torino. Ma non sarà un Milan diverso dal solito. Se giocherà ci sarà Maignan, ci sarà Tomori perché Gila non so se ce la fa, speriamo che recuperi. Ci sarà Tomori, ci sarà Gabbia e ci sarà Pavlovic, ci sarà Saelemaekers, non mi è piaciuto oggi, troppi errori, con Modric e con Comotto, Rabiot, Fofana, non so chi. E di là chi? Bartesaghi e dietro la punta che sarà Gonçalo Ramos che ci sarà, Leao e Pulisic. Speriamo che sul piano della manovra qualcosa ci porti ad illuderci di andare a Torino da protagonisti”.