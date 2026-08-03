Primo Piano Dietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo

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Il silenzio social di Ibra una scelta precisa, come fatto con Raiola e Berlusconi. La Sud intitolata a Baresi: fate rientrare la sua bandiera.

Il silenzio pubblico di Zlatan Ibrahimovic ha destato stupore. Perché non ha fatto nessun ricordo pubblico di una persona importante per il Milan? Perché il suo feed di Instagram è fermo a sei giorni fa? L’indignazione si è espansa subito, con la percentuale (già residua) della popolarità dello svedese che è andata nuovamente verso il basso. Tuttavia, i social non rappresentano totalmente la realtà. Scorrendo indietro nel tempo, si può notare come Zlatan abbia scelto la linea del silenzio pubblico anche in occasione delle scomparse di Mino Raiola e Silvio Berlusconi, due persone alle quali lui era fortemente legato. Da quello che abbiamo appreso, Ibra è rimasto sempre in contatto con le persone del Milan che stavano seguendo l’evoluzione, purtroppo negativa, della situazione di Franco. Certo, se non dovesse esserci domani al funerale, allora lì qualche rimbrotto non glielo toglierebbe nessuno visto che Gerry Cardinale ha annullato i suoi impegni per essere presente alle esequie, che si svolgeranno in Sant’Ambrogio, la stessa chiesa dove venne omaggiato Cesare Maldini dieci anni fa.

FRANCO BARESI: INTITOLATEGLI LA SUD

Nei giorni scorsi, come MilanNews.it, avevamo indicato nella Curva Sud attuale e in quella del futuro stadio un luogo che dovrebbe essere intitolato al Grande Capitano. Il fatto che il Milan ci stia pensando è già un bel passo avanti. Perché la curva? Perché Baresi è stato il simbolo del Milanismo e dedicargli il settore che pulsa di quello stesso sentimento sarebbe un gesto bello e romantico. Inoltre, sarebbe un luogo aperto a tutti, che ogni due settimane potrà essere oggetto di omaggio, di vicinanza e di frequentazione. A mio avviso, Milanello è un posto lontano dalla quotidianità del tifoso, accessibile solo per il suo lato esterno mentre lo stadio vive tutti i giorni la Milano che Franco amava. Anche l’idea di Filippo Galli di porre una statua fuori da San Siro. Insomma, Baresi dovrà essere sempre vicino al Milan. E sarebbe davvero bello che da Milan-Venezia, la sua curva possa tornare a colorarsi e a sventolare la sua bandiera, anch’essa soggetta a divieto d’ingresso da parte delle autorità di polizia.

CALCIOMERCATO MILAN: STALLO PROLUNGATO

Per quanto concerne il calciomercato del Milan, la situazione è la medesima ormai da settimane. Si vive di un forte stallo, con la necessità di vendere qualche giocatore per poter sbloccare le entrate. La querelle Leao vive di puntate quotidiane, con voci che arrivano da ogni lato. Come raccontato, la situazione è ferma, in attesa che il Milan si ammorbidisca sulla questione cartellino. Il rischio, per tutti i movimenti, è che i tempi slittino in avanti e che si arrivi alle ultime due settimane di mercato con una grande frenesia tra arrivi e partenze.