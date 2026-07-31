News MN - La nostra proposta: intitolare la Curva Sud a Franco Baresi

vedi letture

Un'iniziativa semplice, ma di grande impatto affettivo verso il Capitano. Tra Milan e Inter si potrebbe trovare facilmente l'accordo.

La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto enorme all’interno del mondo milanista, perché se ne è andato uno dei padri fondatori del Milanismo per come lo si dovrebbe intendere e interpretare. Franco è rimasto al Milan in Serie B per due volte, rifiutando il passaggio alla Juventus nel 1982 (non ci fu nemmeno trattativa, perché le lusinghe bianconere non arrivarono nemmeno alla sua porta) e diventando il Capitano con la C maiuscola. In un mondo in cui le bandiere vengono ammainate, licenziate o messe in un cassetto, è giusto che il Milan, del quale era vice presidente onorario dal 2020, faccia qualcosa di molto concreto e di tangibile per la memoria di Franco Baresi.

LA PROPOSTA DI MILANNEWS: INTITOLATEGLI LA CURVA SUD

La nostra proposta, semplice ma di grande impatto, è la seguente: ora che Milan e Inter sono proprietarie di San Siro, ci potrà essere una maggior facilità nel poter intitolare settori dello stadio a personaggi che hanno lasciato il segno con una o l’altra maglia. Franco Baresi, da sempre, è stato un idolo della Curva Sud, sia nella sua conformazione precedente con la guida di Fossa dei Leoni e Brigate Rossonere sia nell’epoca moderna, con Curva Sud Milano. Non è un caso che la sua bandiera con “Baresi 6”, venisse sventolata al centro della transenna del secondo blu ed è qui che vogliamo arrivare. Il Milan si adoperi, il prima possibile, per attivare l’iter di intitolazione del secondo anello blu a Kaiser Franz, perché il suo spirito milanista ben si sposa con quello che è il settore più caldo e appassionato dello stadio. Pensiamo che l'Inter, co-proprietaria dello stadio, non avrebbe nulla da ridire. In caso contrario, sarebbe squallido un rigetto.

CURVA SUD INTITOLATA A BARESI: FATE RIENTRARE LA BANDIERA

In attesa che questa opera d’intitolazione possa prendere piede, ci vogliamo rivolgere alla società e alle autorità di polizia: fate di tutto per far rientrare la sua bandiera al secondo anello blu. In mezzo ai mille e più divieti che hanno colpito la Curva Sud in tema di striscioni e bandiere, anche quella dedicata a Franco è stata “bannata” e ha ricevuto il divieto a non entrare. Ecco, da Milan-Venezia in poi sarebbe bello rivederla alzarsi nel cielo di San Siro, un po’ come Franco alzava il braccio per far scattare il sincronismo perfetto del fuorigioco.