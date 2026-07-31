MN - La nostra proposta: intitolare la Curva Sud a Franco Baresi
La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un vuoto enorme all’interno del mondo milanista, perché se ne è andato uno dei padri fondatori del Milanismo per come lo si dovrebbe intendere e interpretare. Franco è rimasto al Milan in Serie B per due volte, rifiutando il passaggio alla Juventus nel 1982 (non ci fu nemmeno trattativa, perché le lusinghe bianconere non arrivarono nemmeno alla sua porta) e diventando il Capitano con la C maiuscola. In un mondo in cui le bandiere vengono ammainate, licenziate o messe in un cassetto, è giusto che il Milan, del quale era vice presidente onorario dal 2020, faccia qualcosa di molto concreto e di tangibile per la memoria di Franco Baresi.
LA PROPOSTA DI MILANNEWS: INTITOLATEGLI LA CURVA SUD
La nostra proposta, semplice ma di grande impatto, è la seguente: ora che Milan e Inter sono proprietarie di San Siro, ci potrà essere una maggior facilità nel poter intitolare settori dello stadio a personaggi che hanno lasciato il segno con una o l’altra maglia. Franco Baresi, da sempre, è stato un idolo della Curva Sud, sia nella sua conformazione precedente con la guida di Fossa dei Leoni e Brigate Rossonere sia nell’epoca moderna, con Curva Sud Milano. Non è un caso che la sua bandiera con “Baresi 6”, venisse sventolata al centro della transenna del secondo blu ed è qui che vogliamo arrivare. Il Milan si adoperi, il prima possibile, per attivare l’iter di intitolazione del secondo anello blu a Kaiser Franz, perché il suo spirito milanista ben si sposa con quello che è il settore più caldo e appassionato dello stadio. Pensiamo che l'Inter, co-proprietaria dello stadio, non avrebbe nulla da ridire. In caso contrario, sarebbe squallido un rigetto.
CURVA SUD INTITOLATA A BARESI: FATE RIENTRARE LA BANDIERA
In attesa che questa opera d’intitolazione possa prendere piede, ci vogliamo rivolgere alla società e alle autorità di polizia: fate di tutto per far rientrare la sua bandiera al secondo anello blu. In mezzo ai mille e più divieti che hanno colpito la Curva Sud in tema di striscioni e bandiere, anche quella dedicata a Franco è stata “bannata” e ha ricevuto il divieto a non entrare. Ecco, da Milan-Venezia in poi sarebbe bello rivederla alzarsi nel cielo di San Siro, un po’ come Franco alzava il braccio per far scattare il sincronismo perfetto del fuorigioco.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan