"Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall'inizio, stiamo considerando seriamente questo trasferimento": le ultime dalla Turchia

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Dalla Turchia riferiscono che, oltre al Fenerbahçe, anche il Galatasaray sta pensando seriamente di provare a prendere Rafael Leao

Secondo quanto riporta Fanatik in Turchia, oltre al Fenerbahçe, che ha già avuto dei contatti e un incontro con il Milan nei giorni scorsi, anche il Galatasaray sta valutando con attenzione la situazione ch riguarda Rafael Leao che è in uscita dal Diavolo (clicca qui per leggere il punto di Milannews.it sul portoghese). A breve è previsto il primo contatto tra i rossonere e i tuchi che, come prima offerta, stanno pensando di mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto.

Fanatik riporta poi anche una dichiarazione piuttosto sorprendente che riguarda questo possibile affare da parte dell'entourage del Galatasaray: "Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall'inizio. Non era un giocatore prioritario per noi, ma ora stiamo seriamente considerando questo trasferimento". I giallorossi sembrano intenzionati a fare sul serio e presto, oltre al Milan, contatteranno anche gli agenti di Leao.