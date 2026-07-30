Bianchin: "Chi prende Mastantuono spende poco o nulla ma lavora per il Real"

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Il Milan interessato a Mastantuono: costa quasi niente ma il Real Madrid lo cede solo in prestito secco

Oramai da diversi giorni il nome di Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007 che in questa stagione ha giocato in Europa al Real Madrid dopo essere esploso nel River Plate, è al centro delle chiacchiere di mercato. Non è stato un anno semplice per lui e il club di Josè Mourinho cerca una soluzione in prestito per farlo giocare. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan che sta sondando questa possibilità. Il commento del collega Luca Bianchin su Gazzetta.it.

CHI PRENDE MASTANTUONO SPENDE POCO MA LAVORA PER IL REAL

L'analisi di Luca Bianchin sull'eventuale obiettivo Franco Mastantuono per il Milan: "Mastantuono è una opportunità di mercato perché lascerà il Real Madrid in prestito: non si compra. Il Real ha investito su di lui e, dopo un anno complesso, cerca una soluzione in prestito. In Europa e non al River Plate da cui il biondo è arrivato. Logicamente, c'è il rovescio della medaglia: chi prende Mastantuono spende poco o nulla ma lavora per Madrid, a meno di non strappare condizioni particolari, diciamo un diritto di riscatto, magari con controriscatto"