Moretto su Soulè al Milan: "Profilo ancora in fase di valutazione da parte dei rossoneri"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione Soulé-Milan.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione Soulé-Milan: "Non ci sono aggiornamenti grossi. Ribadisco la notizia di qualche giorno fa: ci sono stati e ci sono degli intermediari che hanno proposto Soulé al Milan. Questo profilo è stato ricevuto dai rossoneri ed è in corso di valutazione: è un nome valido sul tavolo dei rossoneri. Ci sono stati dei dialoghi diretti e indiretti. Il Milan sta cercando quel tipo di calciatore".

Soulé al Milan: le ultime da La Gazzetta dello Sport

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'interesse del Milan per Matias Soulé della Roma: "L’argentino è in uscita dalla Roma che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che un paio di club sauditi (Al Ahli e Al Ittihad) erano pronti a mettere sul tavolo un mese fa, quando però l’ex Juventus ha stoppato il trasferimento spiegando che non era interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. Nel frattempo, la Roma ha chiuso il rinnovo di Dybala e l’acquisto di Castro, così per Soulé lo spazio in giallorosso si è ulteriormente ristretto. Il giocatore ha così deciso di valutare situazioni alternative ed è alla ricerca di una sistemazione a lui gradita. Il Milan lo sarebbe di sicuro. Il club dei Friedkin punta a monetizzare la sua partenza e, considerato che lo aveva pagato 26 milioni più 4 di bonus, vorrebbe fare una plusvalenza".