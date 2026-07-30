Mastantuono preferisce la Serie A: su di lui c'è anche il Milan. Ma parte solo in prestito

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L'alternativa a Soulé della Roma sarebbe un suo connazionale: si tratta di Franco Mastantuono, 18enne trequartista del Real Madrid.

La Gazzetta dello Sport ha aperto la pagina di Milan nell'edizione odierna con l'interesse concreto per Matias Soulé della Roma. L'alternativa all'argentino sarebbe, sempre secondo la Rosea, un suo connazionale. Si tratta di Franco Mastantuono, "genietto diciottenne che il Real Madrid ha deciso, su input di José Mourinho, di cedere in prestito proprio in questi giorni, dopo una prima annata in cui ha giocato a spizzichi e bocconi in Spagna. Il Milan segue la stellina argentina dai tempi in cui incantava al River Plate e il suo nome potrebbe tornare oggi d’attualità, perché l’Italia è la destinazione preferita dallo stesso Mastantuono in caso di temporaneo addio a Madrid".

Quanto era stato pagato Mastantuono

L'11 giugno 2025, Franco Mastantuono ha esercitato la sua clausola rescissoria congiuntamente al Real Madrid, rescindendo anticipatamente il suo contratto con il River Plate. Il giocatore si unirà al club spagnolo dopo la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

L'importo totale dell'operazione è stato di 63,2 milioni di euro, equivalenti a 72,6 milioni di dollari, il più grande trasferimento nella storia del calcio argentino. Il River Plate riceverà un incasso netto di 45 milioni di euro (51,7 milioni di dollari) .

La parte restante è distribuita come segue:

• 11,8 milioni di euro (13,6 milioni di dollari): autorità fiscali spagnole.

• 1,4 milioni di euro (1,6 milioni di dollari): Associazione dei calciatori.

• 0,9 milioni di euro (1 milione di dollari): Fondi strutturali AFA.

• 3,6 milioni di euro (4,1 milioni di dollari): decreto 510/2023.

• 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di dollari): altre commissioni.