Leao ha capito che non arriveranno offerte dalla Premier e sta iniziando a guardare con interesse la Turchia

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione Leao potrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto con la Turchia in pole per lui.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione Leao, che ieri è sbarcato nel ritiro del Milan a Perth, in Australia, potrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto. Anche perché, al momento, non ci sono offerte scritte ufficiali né per il Milan né per il giocatore, "il cui entourage è al lavoro per favorire una buona riuscita dell’accordo, specialmente tra i club", con il Fenerbahce che è decisamente il club più interessato al portoghese. Il Milan, tramite Cardinale, chiede circa 60 milioni di euro trattabili per lasciarlo partire.

Le intenzioni di Leao

Tuttosport riporta che Rafa "ha capito che grandi club della Premier League e della Liga non arriveranno e dunque ha iniziato a guardare con interesse alla possibilità di sbarcare a Istanbul, ma servono tanti soldi sia per il Milan sia per il ragazzo. E sullo sfondo c’è anche il Galatasaray, pronto a entrare in scena se i rivali del Fenerbahçe non dovessero sferrare l’attacco decisivo".

La cessione, dunque, potrebbe subire un ulteriore rallentamento: "iin ogni caso - si legge - la matassa-Leao si scioglierà dopo Ferragosto, il che rende ogni scenario aperto, con anche alcuni club di seconda fascia della Premier League (si mormora l’Aston Villa) che avrebbero chiesto informazioni al Milan. Intanto Rafa si metterà a disposizione di Amorim".