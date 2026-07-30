Calciomercato Fabrizio Romano: "Cardinale chiaro con il Fenerbahce: Leao costa 50 milioni e solo a titolo definitivo"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso in uno spazio di mercato su PursulaBet sul futuro di Rafael Leao.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso in uno spazio di mercato su PursulaBet sul futuro di Rafael Leao: "Le trattative restano aperte anche dopo la visita della dirigenza del Fenerbahce a Milano: i turchi vogliono acquistare Rafael Leao. Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha detto in maniera chiara durante l'incontro che non c'è possibilità di accettare un prestito con diritto di riscatto, ma che l'unica opzione per concludere positivamente la trattativa è con una cessione a titolo definitivo per almeno 50 milioni di euro. Leao lascerà il Milan in estate e il Milan vuole cedere Leao. Il Fenerbahce rimane interessato, ma sul portoghese è interessato anche il Galatasaray; al momento non risultano interessamenti né dalla Premier League né dalla Liga".

Leao arrivato a Perth nel ritiro del Milan

Nella serata australiana di ieri, sono arrivati nel ritiro del Milan a Perth i due nazionali portoghesi che hanno avuto qualche giorno in più di vacanza dopo aver partecipato al Mondiale con il Portogallo: Rafael Leao e Gonçalo Ramos. I due attaccanti, che da oggi torneranno ad allenarsi, sono stati accolti dagli abbracci sia dei compagni di squadra che di Ruben Amorim. Sul primo ci sono, ovviamente, tutta una serie di attenzioni di calciomercato.