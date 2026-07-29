Karetsas, visite mediche completate col Dortmund: presto l'annuncio
MilanNews.it
Nella giornata di oggi Karetsas ha svolto le visite mediche col Milan.
Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, l'ex obiettivo di mercato rossonero Kostantinos Karetsas ha svolto poche ore fa le visite mediche con il Borussia Dortmund, sua prossima squadra.
Nei prossimi giorni ci sarà dunque l'annuncio ufficiale del trasefrimento in giallonero. la cifra che i tedeschi sborseranno al Genk per il giovane talento greco è di 33 milioni di euro.
🟡⚫️ Konstantinos Karetsas completes his medical at Borussia Dortmund today ahead of €33m deal announcement next.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
New signing for BVB, confirmed. 🇬🇷 pic.twitter.com/bOxBN9eEwE
Pubblicità
Calciomercato Milan
Io e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercatodi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Ravezzani su Maldini: “È un totem del calcio, ma deve capire che non può sempre andarsene alla prima difficoltà”
Primo Piano
Gabbia: "Cardinale vuole cambiare marcia. Leao? Gli voglio molto bene, ognuno prende le sue decisioni"
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
Pietro MazzaraPrimo PianoMa quali 250 milioni: Cardinale ha già finito i fuochi d’artificio. Il diktat sul calciomercato è sempre stato lo stesso. La verità su Leao
Andrea LongoniBene Camarda e Chukwueze. Karetsas, ne vale la pena? Gerry spenda subito, altrimenti...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com