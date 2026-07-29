Karetsas, visite mediche completate col Dortmund: presto l'annuncio

Karetsas, visite mediche completate col Dortmund: presto l'annuncioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Nella giornata di oggi Karetsas ha svolto le visite mediche col Milan.

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, l'ex obiettivo di mercato rossonero Kostantinos Karetsas ha svolto poche ore fa le visite mediche con il Borussia Dortmund, sua prossima squadra.

Nei prossimi giorni ci sarà dunque l'annuncio ufficiale del trasefrimento in giallonero. la cifra che i tedeschi sborseranno al Genk per il giovane talento greco è di 33 milioni di euro.