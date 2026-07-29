Clamoroso Theo Hernandez: l'ex Milan si offre a Juventus e Napoli

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Theo Hernandez potrebbe tornare in Serie A: il francese proposto a Juventus e Napoli

Poco più di un anno fa si interrompeva la storia d'amore tra il Milan e Theo Hernandez. Un'avventura da favola, nata quasi come una storia di riscatto e che ha affermato il francese tra i migliori terzini del mondo ma che è naufragata, stagione dopo stagione, a seguito dell'addio di Paolo Maldini. Oggi l'ex calciatore rossonero può e vorrebbe tornare in Italia: secondo Tuttosport Theo Hernandez sarebbe stato proposto a Juventus e Napoli.

THEO, ESUBERO E GIOVANE ETÀ

L'anno scorso Theo Hernandez si è lanciato nell'esperienza in Arabia Saudita all'Al Hilal, dove in un anno ha estremamente arricchito il suo portafoglio. Il Mondiale ha dimostrato che ancora, quando è in forma e in un contesto altamente competitivo, il francese può dire la sua. Inoltre l'ex rossonero è ancora molto giovane: ha 29 anni e sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel calcio che conta, quello europeo. Ci sarebbero anche le condizioni giuste lato saudita dal momento che l'Al Hilal lo considera un esubero, un calciatore che davanti alla giusta offerta può partire.

THEO PROPOSTO A JUVENTUS E NAPOLI

Ed è per tutti questi motivi che Tuttosport riferisce che l'agente Manuel Garcia Quilon lo ha offerto a squadre come Juventus e Napoli. I bianconeri in particolare cercano un esterno a sinistra ma prima dovrebbero fare spazio facendo partire Andrea Cambiaso che non ha molte proposte sul tavolo. In più Ricky Massara, che con Maldini lo portò in rossonero e oggi direttore sportivo juventino, è stuzzicato dall'idea di riunirsi con Theo Hernandez. Lato Napoli invece c'è Massimiliano Allegri ce l'anno scorso avrebbe tenuto volentieri il francese ma si era dovuto arrendere alla realtà dei fatti che parlava di ferri corti tra giocatore e club. Per ora sono solo ipotesi, vedremo se ci saranno sviluppi.