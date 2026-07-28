Primo Piano MN - Incontro Fenerbahce-Milan per Leao: altri contatti nelle prossime ore. Il punto su Rafa

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Primo contatto tra il Milan e il Fenerbahce oggi a Milano per Rafael Leao: anche il Galatasaray interessato

Il Milan e il Fenerbahce si sono incontrati a Milano quest'oggi, per un primo contatto i merito alla trattativa per Rafael Leao, giocatore portoghese rossonero e calciatore più pagato tra i milanisti. La delegazione turca è atterrata ieri in città e nella giornata di oggi ha avuto un primo approccio con il Milan: sono previsti contatti ulteriori nelle prossime ore, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. Gli emissari del club turco sono ripartiti nel pomeriggio alla volta della Polonia dove il Fenerbahce domani gioca il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League.

LEAO, CONTATTO MILAN-FENERBAHCE: ANCHE GALATASARAY SULLO SFONDO

Dal primo contatto tra Milan e Fenerbahce per Rafael Leao non si è ancora arrivati all'intesa, ci si attende una trattativa lunga. Nelle prossime ore, insieme a Gonçalo Ramos, Rafael Leao si unirà a Ruben Amorim e ai suoi compagni a Perth in Australia per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Intanto rimane interessato, sullo sfondo, anche un altro club turco come il Galatasaray. Intanto, dall'altra parte del mondo non appena sbarcherà Leao, è atteso sicuramente un incontro tra l'attaccante e l'allenatore portoghesi.

di Antonio Vitiello