Calciomercato
Leao-Fenerbahce, distanza con il Milan: offerti fino a 12 milioni a stagione al portoghese
MilanNews.it
Nonostante l'incontro di oggi tra il Milan e il Fenerbahce la distanza tra domanda e offerta per il trasferimento di Leao è ancora ampia
Al momento non esiste alcun principio di accordo per il trasferimento di Rafale Leao in Turchia tra il Milan e il Fenerbahce. Cihan Kamer, membro del CdA del club turvo, ha incontrato l'entourage dell'attaccante portoghese ed il club rossonero, ma tra l'offerta turca e la domanda del Diavolo resta una distanza significativa.
Leao, inoltre, non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Il Fenerbahce, nel frattempo, per convincerlo gli avrebbe proposto un contratto pluriennale da 8 milioni di euro a stagione, con bonus fino a 12.
Pubblicità
Calciomercato Milan
CalciomercatoLeao-Fenerbahce, distanza con il Milan: offerti fino a 12 milioni a stagione al portoghese
Soulé proposto al Milan. Moretto: "È molto apprezzato dal Diavolo che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche"
Primo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuracciadi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Blitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
2 Accomando: “Prima offerta del Fenerbache: 5 mln prestito più 35 mln di obbligo di riscatto. Al giocatore 12 milioni all’anno”
3 Il Fenerbahçe a Casa Milan. Ecco la prima offerta per Leao: prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus
Calciomercato Milan
Primo PianoMN - Incontro Fenerbahce-Milan per Leao: altri contatti nelle prossime ore. Il punto su Rafa
CalciomercatoCalciomercato Milan: i nomi per la trequarti. Il big, l’offerto, il ritorno: chi sono gli obiettivi
CalciomercatoMilan, proposto Soulé della Roma per la trequarti. Giornata importante per il futuro di Leao
Pietro MazzaraPrimo PianoMa quali 250 milioni: Cardinale ha già finito i fuochi d’artificio. Il diktat sul calciomercato è sempre stato lo stesso. La verità su Leao
Andrea LongoniBene Camarda e Chukwueze. Karetsas, ne vale la pena? Gerry spenda subito, altrimenti...
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Come sarà il Milan di Amorim: organizzazione, pensiero e principi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com