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Leao-Fenerbahce, distanza con il Milan: offerti fino a 12 milioni a stagione al portoghese

Leao-Fenerbahce, distanza con il Milan: offerti fino a 12 milioni a stagione al portogheseMilanNews.it
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Oggi alle 16:10Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Nonostante l'incontro di oggi tra il Milan e il Fenerbahce la distanza tra domanda e offerta per il trasferimento di Leao è ancora ampia

Al momento non esiste alcun principio di accordo per il trasferimento di Rafale Leao in Turchia tra il Milan e il Fenerbahce. Cihan Kamer, membro del CdA del club turvo, ha incontrato l'entourage dell'attaccante portoghese ed il club rossonero, ma tra l'offerta turca e la domanda del Diavolo resta una distanza significativa. 

Leao, inoltre, non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Il Fenerbahce, nel frattempo, per convincerlo gli avrebbe proposto un contratto pluriennale da 8 milioni di euro a stagione, con bonus fino a 12. 