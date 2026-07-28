Passerini: "La possibilità che Leao resti al Milan esiste. Non lo si può svendere e lui non vuole la Turchia"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che Rafael Leao possa clamorosamente restare al Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che Rafael Leao possa clamorosamente restare al Milan: "Su Leao serve un piano B. E non intendo dire che serva un sostituto, ma serve un piano B per il suo futuro nel Milan. Sappiamo quali siano i fatti: il Milan chiede 50-60 milioni di euro per venderlo e per ora si sono fatti avanti solo i due club turchi, dove Rafa ha fatto intendere - per ora - di non voler andare; tra l'altro, sia Fenerbahce che Galatasaray non vogliono accontentare il Milan né per prezzo né per formula.

Intanto, Leao domani raggiunge il ritiro della squadra. Il Milan deve ragionare ora con intelligenza, perché la possibilità che Rafa resti al Milan esiste, compresi i suoi 6 milioni annui di stipendio. Certo, il mercato è ancora lungo e la situazione si può ancora sbloccare, anche perché è grazie alla cessione del portoghese che il calciomercato rossonero potrà andare avanti: non saranno spesi 300 milioni senza cessioni, dopo i 100 milioni di euro spesi per Goncalo Ramos e Gila. Quindi, Leao potrebbe restare al Milan ed è una ipotesi che, ogni giorno che passa, aumenta di qualche punto percentuale. Il Milan non può svenderlo e Leao, al momento, non vuole andare in Turchia. Il lavoro della società e della dirigenza verrà pesato anche su questo".