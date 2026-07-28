Milan, nessun caso Maignan: non ha mai chiesto la cessione. E per Amorim resta il capitano

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Mike Maignan non ha mai chiesto la cessione e sarà ancora il capitano del Milan. Amorim lo aspetta a metà agosto a Milanello

La scelta di Mike Maignan di cancellare tutti i post dal suo profilo Instagram ha creato un certo allarme tra i tifosi milanisti, ma non a Casa Milan. Il motivo è semplice: né il giocatore, né il suo entourage hanno chiamato il club per comunicare di voler andare via, come ha invece fatto per esempio Rafael Leao. Dunque non c'è nessun caso intorno al futuro del portiere francese che viene ritenuto centrale sia da Gerry Cardinale che da Ruben Amorim.

AMORIM ASPETTA MAIGNAN: SARA' ANCORA IL CAPITANO DEL MILAN

Lo scrive stamattina gazzetta.it che spiega che Maignan è attualmente in vacanza dopo il Mondiale ed è atteso a Milanello a metà agosto, pochi giorni prima l'inizio ufficiale della nuova stagione. Insieme a lui arriverà anche il compagno di nazionale Adrien Rabiot, che sarà pure lui un perno fondamentale del nuovo Milan. Amorim aspetta entrambi, in particolare il portiere che resterà il capitano della squadra e un punto di riferimento indiscutibile all'interno dello spogliatoio milanista. Non va dimenticato che lo scorso gennaio Mike ha rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2031.

MILAN, NESSUN CASO MAIGNAN. CARDINALE NON SI PRIVA DEI PUNTI DI FORZA DELLA SQUADRA

La delusione per la mancata qualificazione in Champions League non è stata purtroppo cancellata dalla vittoria del Mondiale con la sua Francia, ma a Casa Milan non c'è non c'è un dossier relativo a un nuovo portiere da acquistare per sostituire Maignan che non ha assolutamente manifestato la volontà di cambiare maglia. Cardinale, come dimostra anche la permanenza per un'altra stagione di Luka Modric, non intende privarsi di coloro che ritiene i punti di forza della squadra, compreso l'estremo difensore francese che anche nella nuova stagione avrà la fascia da capitano sul braccio.